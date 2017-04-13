"Okul bahçesine 'hap' atıyorlar; 9-10 yaşındaki çocuklar bile uyuşturucu bağımlısı olmuş"

Türkiye, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’ni, 2 hafta önce otoyolu kapatarak bölgedeki uyuşturucu satışı ve kullanımına karşı seslerini yükseltmeleriyle tanıdı. Mahalle sakinleri, yanı başında 20 kişilik uyuşturucu partileri düzenlenen okula çocuklarını kendileri götürüyor. 9-10 yaşındaki çocuklar bile bağımlı olmuş. Vatandaşlar, "Mahallede en çok metamfetamin ve sentetik uyuşturucular satılıyor. En ufak bir çekinceleri yok” diyor. Bir mahalleli de okulları çevreleyen duvarlardan bahçeye sentetik uyuşturucu atıldığını öne sürdü.

Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi’ne 13 kilometre uzaklıktaki Demetevler Mahallesi sakinleri, 2 hafta önce otoyolu kapatarak bölgedeki uyuşturucu satışı ve kullanımına son verilmesi için seslerini duyurmaya çalıştı. polis, geçen hafta mahalleye operasyon yaparak çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Mahalleli ile konuşan Habertürk gazetesinden Uzay Kesmen ve Leyla Ünal'ın izlenim haberi şöyle:

"Talep var"

Mahalle adeta uyuşturucu kullanımı ve satışıyla anılır olmuş. İnsanlar çaresiz, sanki kabullenmişler. Mahallede gördüklerimiz ve duyduklarımız, “Nasıl olur?” dedirten cinsten. Bir mahalle sakininin şu sözleri durumu özetliyor: "Talep var, karşılanıyor. Mahallede en çok metamfetamin ve sentetik uyuşturucular satılıyor. 10 TL’ye bile bulabilirsiniz. Talep oluyor, satılıyor.”

"Gasp ve hırsızlık son dönemde arttı"

Mahallelinin anlattığına göre, uyuşturucu satıcıları kimseden korkmuyor. Tehdit edip yol keserek para istiyorlar. Uyuşturucu bulmak ise çok kolay. 5 TL’ye de satılıyor, 50 TL’ye de... Uyuşturucu kullanımı arttıkça hırsızlık ve gasp da çoğalmış. Evlerden televizyonlar, yeni evlenen çiftlerin yatak odasından altınları çalınıyor. 24 yıldır mahallede oturan Ayten Yaman, “Penceremizi açamıyoruz. Geçen yıl oğlumu evlendirdim, düğün gecesi oğlumun evine madde bağımlısı bir genç girdi, altınları çaldı” diyor.

"Durum sizi tehdit eder boyutta mı?" diye sorduğumuzda ise mahalle sakinleri şu yanıtı veriyor: "Her yerde içiyorlar. En ufak bir çekinceleri yok. Akşamları mahallenin girişinde duruyorlar. Dışarıdan uyuşturucu almaya geliyorlar. Mahallenin gencinde var zaten. ‘Gel abi ne istiyorsun?’ Nasıl olsa adı çıkmış. ‘Ben de satayım’ diyorlar...”

En vahimi ise uyuşturucu satışının en yoğun olduğu bölgeyle, bin 650 çocuğun öğrenim gördüğü okulun neredeyse dip dibe oluşu. Toplam 5 bin öğrencinin yaşadığı mahallede, uyuşturucu kullanımı 9-10 yaşa kadar inmiş durumda. Konuştuğumuz bir mahalleli, okulları çevreleyen duvarlardan bahçeye sentetik uyuşturucu atıldığını bile öne sürüyor. İddiaya göre, dikkat çekmemek için küçük kız çocukları gönderiliyor. Tedbirli davranan aileler çocuklarını kendileri okula götürürken, yanlarında kimse olmayan bazı çocuklar hemen göze çarpıyor. Bir mahalle sakini, "Gündüz vakti, parkta, derede, ilkokulun hemen karşısındaki inşaata girip esrar partisi yapıyorlar. Üstelik 1-2 kişi değil, yeri geliyor 20 kişi oluyorlar. Kimseden korkuları yok” diye konuşuyor. Dere kenarında gördüğümüz uyuşturucu içiminde kullanılan bantlı pipetler de mahallelinin anlattıklarını doğruluyor.

Çocuklar korkuyor

Aileler büyük endişe içinde. Birçoğu çocuklarını okula göndermekten korktuğunu söylüyor. Kadriye Yılmaz ile 5’inci sınıf öğrencisi oğlu Halil Muhammet’i almak için geldiği okulun önünde konuşuyoruz, "Mahallemizde ve okulun çevresinde uyuşturucu kullanan gençler var. Her yerdeler. Çocuğumu okula yalnız göndermeye korkuyorum” diyor. Bir öğrenci ise okula tek başına gidip gelmeye korktuğunu ifade ediyor: "O yüzden annelerimiz bizi getirip götürüyor. Tedirginiz, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bu bizim eğitim hayatımıza yansıyor. Yolda yürürken parklarda kendinden geçmiş abiler görüyoruz.”

"Gözaltılar çözüm olmuyor"

Demetevler Mahallesi Muhtarı Nurettin Molla, hayli dertli. Yol kapatma eyleminin OHAL döneminde yapılmasını tasvip etmediğini söyleyen Molla, şöyle konuşuyor: "Ama bu mahallenin uyuşturucuyla ilgili böyle bir sıkıntısı var maalesef. Son zamanlarda arttı. Aileler çocuklarını okula götürmeye korkuyor. Madde bağımlısı, 15 yaşındaki 2 genci, ailelerinin talebi üzerine AMATEM’e gönderdik. Tedavi oldular, şimdi iyiler.”

Konuştuğumuz bazı vatandaşlar, bir dönem uyuşturucu kullandığını ancak bıraktıklarını anlatıyor. Mahallede hâkim görüşse sorunun kökten çözülmesi gerektiği. Son 1 yıldır giderek artan uyuşturucuya karşı polisin daha sık operasyon düzenleyip torbacıları gözaltına aldığını söyleyen Demetevler sakinleri, “Ancak gözaltına alınan ya da tutuklananlar bir süre sonra serbest bırakılıyor. Yine de son dönemlerde sivil polis ve motosikletli polisler, mahallede denetimi artırdı” diyor.

"3 bin 500 bağımlı var"

Bursa Demetevler’deki uyuşturucu sorunu, 30 Mart 2017’de Meclis’in gündemine taşınmıştı. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in soru önergesinde, “Uyuşturucu satışının yoğun olduğu bilinen ilçe ve mahallelerde ne gibi önlemler alınmaktadır?” sorusu yöneltilmişti. İrgil, daha önce de Bursa’da 3 bin 500 madde bağımlısı öğrencinin bulunduğunu belirtip komisyon kurulmasını istemişti.