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Okul bahçesindeki heyelanda faciadan dönüldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçesinde meydana gelen heyelan, büyük korkuya neden oldu

04 Ocak 2018 14:52

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçesinde meydana gelen heyelan, büyük korkuya neden oldu. Heyelan nedeniyle öğrencilerin basketbol oynadığı saha ortadan ikiye bölündü. Okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde dün öğlenden itibaren yağmur etkili oldu. Gece saatlerinde ise Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin arka bahçesinde yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu beton istinat duvarı çatladı. Kayan toprak bahçede bulunan basketbol sahasını ikiye böldü. Bahçedeki tribün ve buradaki kameriye de büyük hasar gördü. Bu saatlerde okulda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.
Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yaptığı açıklamada okulun bugün için tatil edildiğini, bir sonraki gün ise başka bir okulda eğitime devam edileceğini söyledi. Müdür Tosun ayrıca istinat duvarının kontrollü bir şekilde yıkılacağını ve ardından yeni bir proje yapılarak fore kazık sistemi ile yeni duvar inşa edileceğini bildirdi.

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