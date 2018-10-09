Okul bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı, öğrenciler sevindi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesindeki ilkokulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sevinen öğrenciler, iftaiye ekibini alkışladı.

İlçede Barış Mahallesi\'nde bulunan Misaki Milli İlkokulu bahçesinde bulunan çam ağacına gece çıktığı sanılan kedi bir süre sonra miyavlamaya başladı. Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, kedi sesini duyunca öğretmenlerine haber verdi. Öğretmenler de kedinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdiveni uzatarak kediyi kurtardı. Kedinin kurtulmasına sevinen öğrenciler, itfaiye ekibini alkışladı. Kurtarılan yavru kedi, götürüldüğü itfaiye müdürlüğünde beslendikten sonra bırakıldı.



FOTOĞRAFLI