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Yaşam

Okul bahçesinde cinayet; 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Elbistan'da bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan iki çocuktan biri yaşamını yitirdi, diğeri tutuklandı

31 Ocak 2018 04:53

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde geçen 22 Ocak akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulmuş olarak bulunan iki çocuktan Muhammed Kılınç (17) hayatını kaybetti. B.T. (16) adlı kız çocuk ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Elbistan'a bağlı Kalealtı Köyü Mahallesi’nde 22 Ocak Pazartesi akşamı duyulan silah sesleri üzerine mahalledeki Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu’nun bahçesine giden çevre sakinleri, Muhammed Kılınç ile B.T. adlı kız çocuğu yerde kanlar içinde buldu. Otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuklardan Kılınç, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede bir tabanca bulundu.

Yoğun bakımda tedavisi süren Muhammet Kılınç, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Muhammed Kılınç’ın cenazesi, Kalealtı Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soruşturmayı sürdüren jandarma, tedavisinin ardından B.T.’yi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T., kuvvetli suç şüphesi üzerine tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

 

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