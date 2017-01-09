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Okul arkadaşları anlattı: Emily utangaç, Ariana küstahtı!

Kariyerlerinde başarılı isimlerin okul yıllarını Daily Mail derledi

09 Ocak 2017 16:36

Dünyaca ünlü yıldızların okul arkadaşları, ünlü isimlerle ilgili o yıllara ait bilinmeyenleri anlattı. Okul arkadaşları Emily Ratajkowski’nin utangaç, Ariana Grande’nin ise küstah olduğu söyledi.

İngiltere merkezli Daily Mail’in derlemesine göre ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin bir sınıf arkadaşı, Grande’nin okul döneminde ‘züppe görünümlü zengin kızlarla’ arkadaşlık ettiğini söylerken, bir diğer arkadaşı da oyuncunun lise döneminde ‘küstah’ olduğunu iddia etti.

Kariyeri şaşırtı

Emily Ratajkowski’nin arkadaşları ise, ünlü modelin okul döneminde arkadaşlık kurma konusunda zorluk yaşadığını söylüyor. Dwayne Johnson hakkında konuşan bir sınıf arkadaşı ise, oyuncunun herkes tarafından sevilen bir isim olduğunu söylerken, Johnson’un futbol takımında oldukça başarılı olduğunu belirtti. Kanadalı oyuncu Ryan Gosling’in bir arkadaşı ise oyuncunun oldukça utangaç bir yapıya sahip olduğunu söylerken, sinemaya başlamasının kendisini şaşırttığını ifade etti. 

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Daily Mailokul arkadaşlarıanlattıEmily RatajkowskiAriana GrandeDwayne Johnson

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