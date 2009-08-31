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Okul arkadaşım 'Şimdilik sevgilim değil'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal İstinye Park'ta erkek arkadaşıyla görüntülenmiş adını sır gibi saklıyor.

31 Ağustos 2009 03:00

Berk Çiller ile evliliğin eşiğinden dönen Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz hafta sonu İstinye Park'ta adını sır gibi sakladığı erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul gecelerinde birlikte çekilen fakat 'sadece arkadaşım' dediği gençle tekrar görüntülenen Yağmur Ünal, "Yurtdışından gelen arkadaşlarıma İstanbul'u gezdiriyorum. Sevgili olma gibi durum söz konusu olmaz. Şimdilik sevgilim değil" diyerek espri yaptı. Okul arkadaşıyla karşılıklı oturan Ünal'ın, zaman zaman gözlerini gençten alamadığı gözlendi.

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