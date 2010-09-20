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Yaşam

Oktoberfest'te rekora koşuluyor

Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest, 200. kez kapılarını açtı.

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Dünyanın en büyük bira festivali Oktoberfest, 200. kez kapılarını açtı. Bu yılki festivalde bira tüketme rekoru kırılabilir.

Dünyanın en büyük bira festivali başladı



Münih'te her yıl bira ve dans meraklılarını buluşturan Oktoberfest bu yıl da coşkulu başladı. Festival 4 Ekim'e kadar sürecek... Dünyadaki en büyük bira festivali olma özelliğini taşıyan Münih’teki geleneksel ekim festivali, Oktoberfest büyük bir coşkuyla başlarken, çadırlarda bira içerek, eğlenerek geçirilecek şenlik 4 Ekim’de sona erecek. Festival boyunca içilen biralar yanında bölgenin yöresel kıyafeti olan ‘dirndl’ elbise ve deri pantolonlar kapış kapış satılıyor.

Dünyanın her tarafından gelen konuklar bu geleneksel kıyafetlere çok büyük ilgi gösteriyor. Genelde bir beyaz bluz ve uzun kabarık bir elbiseden oluşan ‘dirndl’lar kadınların gözdesi. Sadece Bavyeralılar değil, ziyaretçilerin büyük bölümü geleneksel giysilerle şenliğe katıldığı için, bira satılan bazı çadırlardaki görüntü adeta bir moda defilesini andırıyor. Biranın su gibi aktığı şenlikle dolu geçen geceler ve günler boyunca, neredeyse kimse para hesabı yapmıyor.

Şenliğe dünyanın her yerinden yoğun bir katılım var. Her yıl 6 milyon insanın eğlendiği festivalde bira tüketme rekoru 6 milyon 900 bin litre ile 2007 yılına aitti. Bu seneki festivalin bu rekoru kırması bekleniyor. Tarihi yüzlerce yıl öncesine uzanan Oktoberfest, ilk olarak 1810 yılında, Bavyera Veliaht Prensi Ludwig ve Sachsen-Hildeburghausen Prensesi Therese’nin düğünleri vesilesiyle kutlanmıştı. Oktoberfest'in fotoğrafları yaşanan eğlenceyi ve coşkuyu yansıtıyor.


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