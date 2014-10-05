Oktoberfest'in bilançosu açıklandı



Münih'teki şenliğe yaklaşık 6 milyon 300 bin ziyaretçi katıldı. Ziyaretçi sayısının geçen yıla göre 100 bin daha az olduğu belirtiliyor. Şenliklere katılanlar yaklaşık 6 milyon 500 bin maşrapa bira içti.

Alman Kızılhaç yetkilileri alkol zehirlenmelerinin bir önceki yıla göre azaldığını duyurdu. Alkol zehirlenmesinden ilk hasta, ilk fıçının açılmasından 2 saat 5 dakika sonra Kızılhaç yetkililerine getirildi.

Polis şenliklerin yapıldığı alanda suç olaylarının da bir önceki yıla göre daha az olduğunu duyurdu. 1290 cezai işlem gerektiren eylem tespit edildi. Geçen yıl bu rakam 1525 olarak açıklanmıştı. Vücut yaralamalarında ise geçen yıl 450 olan rakam bu yıl 398 olarak kayıtlara geçti. Polis memurlarına yönelik şiddet olaylarının ise “son derece endişe verici” olduğu belirtildi. 13 polis çıkan arbedelerde yaralandı.

Kayıp eşya bürosu da şenlik alanında kaybedilen eşyaları sıraladı. Buna göre 900 kimlik, 770 giysi, 530 cüzdan, 400 anahtar, 330 cep telefonu, 230 gözlük, 31 fotoğraf makinesi kayıp eşya bürosuna getirildi. Bayern Münih ile Hannover 96 arasındaki lig maçına dört bilet, iki alyans ve bir kedi taşıma sepeti kaybedilenler arasında yer alan en ilginç eşyalar olarak sıralandı.