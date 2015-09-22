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Dünya

Oktoberfest'e katılmak için öyle bir şey yaptı ki!

Almanya'da bir mahkum dünyaca ünlü festivale katılabilmek için hapishaneden kaçmaya çalıştı

22 Eylül 2015 19:42

Almanya'nın Münih kentinde 17 yaşındaki bir mahkum dünyaca ünlü bira festivali Oktoberfest'e gidebilmek için hapisten kaçmaya kalktı. Mahkumun olay sırasında alkol veya uyuşturucu madde almadığı belirtildi.

DHA’nın haberine göre; üzerindeki mahkum elbiselerini aşağıya inmek için halat olarak kullanma amacıyla çıkarıp, sadece külotla kalan genç, hapishanenin kadınlar bölümünü çatısında yakayı ele verdi.  18 metre yükseklikteki binanın çatısında yaklaşık bir saat kalan genç, aşağıda toplanan kalabalıktan fotoğrafını çekenlere “Facebook'a koyun" diye bağırdı.

On beş polis ve gardiyanın çabaları sonunda ikna olan genç teslim oldu. Hapishane Müdür Yardımcısı Mariona Hack, gencin olay esnasında alkolü veya uyuşturucu almış durumda olmadığını ve aklı dengesinin yerinde olduğunu söyledi. Stadelheim Hapishanesi'nde ilk kez böyle bir kaçma olayı meydana geldiği bildirildi.

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hapishanekaçışoktoberfestbirafestivalkülot

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