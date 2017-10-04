T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oktoberfest’e 6.2 milyon ziyaretçi katıldı, 7.5 milyon litre bira içildi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Geleneksel Oktoberfest Oide Wiesn’da 18 gün süren kutlamaların ardından dün sona erdi

04 Ekim 2017 15:33

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Geleneksel Oktoberfest Oide Wiesn’da 18 gün süren kutlamaların ardından dün sona erdi.

Münih\'te 184.sü gerçekleşen Festivali 6.2 milyon kişinin ziyaret ettiği ve toplamda 7.5 milyon litre bira içildiği tahmin ediliyor.

Banka ATM’lerinden alınan verilere göre dünyanın her yerinden ve toplamda 65 farklı ülkeden ziyaretçi çeken festivalde en fazla vatandaşı olan ülkeler Almanya dışında sırasıyla ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre, Avustralya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Danimarka oldu.

Toplam 2.7 milyon kWh elektrik kullanılan Oktoberfest’de 100 milyon litre su, 200 bin metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti.

Polisin 4,055 kayıp eşya bulduğu festivalde Oktoberfest ziyaretçileri 1,300 pasaport, 620 parça kıyafet, 600 cüzdan, 520 cep telefonu, 360 anahtar, 325 gözlük, 120 şemsiye, 100 çanta, 95 mücevher ve 15 fotoğraf makinesini unuttu ya da kaybetti.

Toplam 6 bin gazetecinin ziyaret ettiği festival, güvenlik görevlilerinin engellediği 120 bin bardak hırsızlığı girişimi dışında sorunsuz sona erdi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAGeleneksel Oktoberfest Oide WiesndaMünihFestivaliBanka ATMlerindenAlmanyaABDAvusturya FransaAvustralya HollandaDanimarkaToplamOktoberfestdePolisinOktoberfestFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24