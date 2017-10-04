Oktoberfest’e 6.2 milyon ziyaretçi katıldı, 7.5 milyon litre bira içildi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Geleneksel Oktoberfest Oide Wiesn’da 18 gün süren kutlamaların ardından dün sona erdi.

Münih\'te 184.sü gerçekleşen Festivali 6.2 milyon kişinin ziyaret ettiği ve toplamda 7.5 milyon litre bira içildiği tahmin ediliyor.

Banka ATM’lerinden alınan verilere göre dünyanın her yerinden ve toplamda 65 farklı ülkeden ziyaretçi çeken festivalde en fazla vatandaşı olan ülkeler Almanya dışında sırasıyla ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre, Avustralya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Danimarka oldu.

Toplam 2.7 milyon kWh elektrik kullanılan Oktoberfest’de 100 milyon litre su, 200 bin metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti.

Polisin 4,055 kayıp eşya bulduğu festivalde Oktoberfest ziyaretçileri 1,300 pasaport, 620 parça kıyafet, 600 cüzdan, 520 cep telefonu, 360 anahtar, 325 gözlük, 120 şemsiye, 100 çanta, 95 mücevher ve 15 fotoğraf makinesini unuttu ya da kaybetti.

Toplam 6 bin gazetecinin ziyaret ettiği festival, güvenlik görevlilerinin engellediği 120 bin bardak hırsızlığı girişimi dışında sorunsuz sona erdi. (Fotoğraflı)