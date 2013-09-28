Oktoberfest başladı

Antalya’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Oktoberfest 2013 başladı. Festivalin açılışında Bavyera Müzisyenleri konser verdi.

Oktoberfest 2013 için Atatürk Parkı Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi yanında özel bir alan ayrıldı. Festival alanının girişinde iki ayrı güvenlik noktası oluşturularak içeri girenler tek tek arandı. Antalyalılar ile turistlere yönelik düzenlenen Oktoberfest’in açılışında Bavyera Müzisyenleri'nin verdiği konser ilgiyle izlenirken, festival alanında yer alan stantlarda özel kıyafetleriyle görev yapan kızlar ile yöresel kıyafetleriyle yabancı turistler ilgi çekti.

'Açılışa gerek yok, Antalya alıştı'

Oktoberfest 2013 hakkında bilgi veren Turset Project Management yöneticisi Özgür Emeklioğlu, "Bu yıl en güzelini yapıyoruz. Çok ciddi konserler, yurtdışından sanatçılar, keyifli bir alan, şehrin en güzel yerinde Antalyalılarla buluşuyoruz. Turistler de dahil yaklaşık 30 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Açılış yapmadık. Özel bir gerekçesi yok. Antalya artık alıştı bu festivale. Normal şekilde kapılarımızı açıyoruz” dedi.

Dünyanın 20 şehrinde düzenleniyor

Oktoberfest’in bir turizm ve müzik festivali olduğunu vurgulayan Özgür Emeklioğlu, "Dünyanın yaklaşık 20 şehrinde kutlanıyor. Tamamen turizme yönelik. Turizmle halkı buluşturan çok keyifli bir festival” diye konuştu.

29 Eylül'e kadar sürecek olan Oktoberfest kapsamında Burcu Güneş, Teoman, Yüksek Sadakat, Model, Cambaz, Sibel Tüzün, Goran Bregovic gibi ünlü isimler ile müzik grupları sahneye çıkacak.