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Yaşam

'Oktoberfest' Antalya'da kutlandı

Etkinliğe Alman turistlerin yanı sıra Rus, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı

18 Eylül 2016 22:27

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde tatil yapan Alman turistler, geleneksel festivalleri Oktoberfest’i, konakladıkları otelde kutladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kemer’deki bir otelde, Almanların kutladığı Oktoberfest’in bu yıl 8’incisi yapıldı. Etkinliğe Alman turistlerin yanı sıra Rus, Ukraynalı ve Kazak turistler de katıldı. Otelin Genel Müdürü Ali Osman İlhan’ın bira fıçısının ağzındaki tıpayı kırmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında halat çekme, su doldurulmuş balon ile kör voleybol oyunu, eşlere pasta fırlatma, dart, çivi çakma, testere ile odun kesme ve halka fırlatma gibi oyunlar oynandı. Etkinliklere genel müdür İlhan ve otel personeli geleneksel Alman kıyafetleriyle katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde tatilciler doyasıya eğlendi.

Almanya’da yapılan etkinlikleri bire bir gerçekleştirdiklerini belirten Ali Osman İlhan, “Misafirlerimizin yüzde 30’luk kısmı sadece Oktoberfest için otelimizde bulunuyor” dedi.

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