-OKTAY VURAL'DAN POSTALLI TOPLANTI İZMİR (A.A) - 07.09.2010 - MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Değirmenci tarafından astırıldığı ileri sürülen afişlerle ilgili olarak, ''Ahlaksız, böyle bir şey kabul edilemez'' dedi. Vural, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. İstanbul Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Değirmenci tarafından astırıldığı ileri sürülen ''Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için Evet'' yazılı pankartı hatırlatan bir gazetecinin, ''Müslüman kadınların rahibeye benzetilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna Vural, şu yanıtı verdi: ''Ahlaksız, böyle bir şey kabul edilemez. Başörtüsü meselesinin çözülmesini istemeyen AKP ile başörtüsü meselesini istismar eden zihniyet, AKP, CHP. Gelinen noktada mesele siyasetin malzemesi olarak mitinglerde kullanılıyor. Çekin elinizi başörtüsünden. Benzetmek bile haksızlıktır. İnşallah Türkiye bu meseleyi siyaset malzemesi yapmadan, siyasi rant elde etmeden millet için çözer. Bu ifadenin kabul edilmesi mümkün değil. Bu ifadeye tepki olarak istifalar var. Umarım istifalar göstermelik değildir. Bu konuda makul bir uzlaşmayla bu meselenin çözülmesini arzu ediyoruz.'' -''(EVET) MİTİNGLERİNDEKİ SANATÇILAR- Referandum sürecinde hükümet tarafında güdümlü bir şekilde, sanatçıların ''Evet'' mitinglerine çıkarıldığını öne süren Vural, şunları söyledi: ''Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Bu AKP'nin milleti koyun gibi gören zihniyetidir. Topçularla, popçularla bu milleti kandıracak. Bu millet kendi iradesiyle karar veremeyecek durumda mıdır? Sen milletin sanatçısısın, partilerin iftar sofralarına katılıyorsunuz, milletin sofrasında olun. Aynen Evren Paşa dönemindeki gibi şimdi de Recep Paşa döneminde saray sanatçıları, devlet sanatçıları çıkıyor, sivil toplum örgütleri çıkıyor 'Evet diyeceğiz.' Açık oy, gizli tasnife gidiyor Türkiye. Bu süreçte baskı, şiddet, şantaj, tekmili birden devrede. Devletin valisi, kaymakamı herkese baskı yapıyor. Tekmili birden oyun oynanıyor. Recep Tayyip Erdoğan tiyatrosu... İzlemek mecburi, uymak mecburi.'' -POSTAL, COP, HAKİM CÜBBESİ- Basın toplantısında yanında getirdiği postal, cop, deve maketi ve hakim cübbesini gösteren Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İşte anayasa değişikliğinin özeti buradadır. Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesiyle geldi, milletine zulüm ediyor. Başbakan bu postalı giymiştir. Ayağında postal, elinde copu. Bir postal giymiş Recep Tayyip Erdoğan, elinde de cop ve milletine karşı milletini kırdıran zihniyet. Bu Başbakan, deveyi havuduyla götürmek için kılıf hazırlıyor, götürmüşler kılıf hazırlıyor. Bu postalla, copla, milletin hakkına, hukukuna el uzatmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan ve milletin kaynaklarını, hakkını hukukunu havuduyla götüren zihniyet, eline şu cübbeyi almış, bunu giymeye çalışıyor. Postalı giydi, copu eline aldı, deveyi havuduyla götürdü, şimdi cübbeyi giyecek. Bu cübbeyle çaldıkları minareye kılıf uyduracaklar. Haktan hukuktan kaçmak için kendisi hakkında karar verecek. Recep Tayyip Erdoğan anayasasının hulasası budur.''