-OKTAY VURAL'DAN PKK'YA: '''SİGARA KAÇAKÇISI'' TBMM (A.A) - 24.12.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, sigara kaçakçılığının giderek arttığına dikkati çekerek, ''PKK terör örgütü buradan besleniyor. Geçenlerde Karayılan, 'sigara işinde varız' diyor. Bu milletin parasıyla besleniyorlar'' dedi. Vural, TBMM'de partisine mensup bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in sarfettiğini söylediği, ''İzmir'e yönelik sözleri''ni değerlendirdi. ''Bir İzmir milletvekili olarak Hüseyin Çelik'e sözlerini misliyle iade ediyorum. Sen kim oluyorsun da İzmirlilere hakaret ediyorsun'' diyen Vural, hangi partiye oy vermiş olursa olsun İzmirli seçmenlerin bu hakaretleri kabul edemeyeceğini ifade etti ''İzmir'i geri bıraktıranın, AKP'nin siyaset anlayışına uymayan İzmirliye mahkum ettirmesi olduğunu'' savunan Vural, kentin bütün yatırımlarının AK Parti tarafından kesildiğini öne sürdü. -''DEMOKRATİK ÖZERKLİK'' TARTIŞMALARI- BDP'nin, ''iki dilli yaşam'' önerisi ve ''demokratik özerklik'' tartışmalarına da değinen Vural, ''bugün gelinen noktanın, açılımların kimlere cesaret verdiğini ortaya koyması bakımından ibret verici olduğunu'' söyledi. ''Bu tartışmalar, AKP'nin açılım politikalarının eseridir'' diyen Vural, şunları söyledi: ''Bu noktada, Sayın Başbakan, dut yemiş bülbül gibi susmaya devam ediyor. Neden? Çünkü açılım politikaları bölücülüğü cesaretlendirmiştir. Ömer Çelik diyor ki, 'suikast girişimidir' Bu suikastın planlayıcısı kimdir? Sizin açılım politikanız. Azmettiricisi kimdir? Sizsiniz. Bu açılımın ülkeyi nerelere götüreceğini MHP Genel Başkanı, hepimiz söyledik. Girişimi, planlı bir girişimle 'açılım' adı altında hazırlanan senaryoyla, Türk milletine yapılan bu suikastın azmettiricisi ve planlayıcısı konumuna düşmüşlerdir. Bugün gelinen bu noktada, Başbakan'ın, 'Türkiyelilik' ifadesi demokratik özerklik safsatalarının gerekçesi olarak sunuluyor.'' -SİGARA KAÇAKÇILIĞI- Türkiye'nin terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini belirten Vural, Türkiye'nin terörle topyekun mücadele edeceği bir plan oluşturulamadığını savundu. ''Sigara kaçakçılığından dolayı polisler bugün Cizre'de esnafa giremiyor, oralara giremiyor'' diye konuşan Vural, şöyle konuştu: ''20 katrilyonluk sigara piyasasının asgari yüzde 15'i kaçak. Türkiye'de yılda milyar dolara yakın bir kaynak maalesef illegal örgütlerin eline geçiyor. Kaçak sigaradan kaynaklanan vergi kaybı kimin cebinden çıkıyor? Milletin cebinden. Kimin cebine giriyor? Bu para PKK terör örgütü ve bugün Çırağan Sarayı'nda ağırladığı Talabani ve Barzani'nin güdümünde, eşliğinde kurulan illegal yapılanmalara gidiyor. Bu tablo, Dünya Sağlık Örgütünün hazırladığı raporlarda, her yerde yer almaktadır. Türkiye bu konuda ne tedbir aldı. Soruyorum.'' ''Türkiye'nin, akaryakıt ve şeker kaçakçılığıyla terör örgütünü ve Barzani'yi nasıl beslediğini ortaya koyacaklarını'' ifade eden Vural, ''Bugün geldiğimiz noktada 1,5 milyar dolar vergi kaybımız oluyorsa... Sigara kaçakçılığı giderek artıyor ve PKK terör örgütü buradan besleniyor. Geçenlerde Karayılan, 'sigara işinde varız' diyor. Bu milletin parasıyla besleniyorlar'' dedi.