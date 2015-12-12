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Oktay Kaynarca'dan Erhan Çelik'e Deniz Seki cevabı

"Kara yürekli insanlar daha düne kadar yakınlarının, o kıza dair kliplerinin içinde olmasına ses çıkarmıyorlardı"

12 Aralık 2015 13:26

Cezaevinde yatan Deniz Seki’nin dizide oynamasını eleştiren Gülben Ergen’in eşi Erhan Çelik’e Oktay Kaynarca’dan sert yanıt geldi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Deniz Seki, Oktay Kaynarca’nın başrolünü oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Erhan Çelik, “Mahkum oğluna yaptığı ekmeği yasak diye veremeyen analar varken, imtiyazla cezaevine koca dizi seti sokmak nedir?” diye eleştiri yapınca Kaynarca’nın cevabı gecikmedi:

“Biz ekmekten de daha değerli bir şey, umut soktuk içeriye. Birilerinin cebinde taş biriktirip atmaya hazır beklemesi üzücü... Taş attıkları da kim? Deniz Seki! Daha düne kadar bağırlarına bastıkları, şarkılarını dinledikleri Deniz Seki! Bu işin alt yapısında tamamen iyi niyet ve gerçekten bir moral verme söz konusudur. Böyle bir şey yaptık da cinayet mi işlendi?”

 

"Çıkacak ve çocuk yapacak"

 

Seki cezaevindeyken ‘Hayat 2 Bilet’ şarkısının klibinde yer alan Gülben Ergen için ise Kaynarca, “Bu kadarcık umudu bile çok gören kara yürekli insanlar daha düne kadar yakınlarının, o kıza dair kliplerinin içinde olmasına ses çıkarmıyorlardı. Deniz Seki hapisten çıkacak ve çocuk yapacak” dedi.

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