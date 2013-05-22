Oktay Kaynarca: Melek benim namusum!

Geçtiğimiz gün mahkemeye boşanma dilekçesini sunan, dilekçede “Eşim beni kıskandığı için sürekli rencide etti. Hatta evlilik birliğinin devam şartı olarak aile bireylerimle ilişkimi kesmemi istedi.

Müşterek konutumuza gelmeme de rıza göstermedi, iki aydır ayrı yaşıyoruz” diyen Oktay Kaynarca, detayların basına yansımasından rahatsız oldu.

Vatan'dan Zehra Çengil'in haberine göre, eşi Melek Angun'un kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Oktay Kaynarca, “Şu an beni ilgilendiren tek şey, çok değerli bir aşkı yitirmiş olmam. Bırakın en azından bunun hüznünü yaşayayım, yasını tutayım. Çok kısa süre de olsa ben bu kadınla evli kaldım. Melek benim namusum. O benim için bunları söylemişse ne diyeyim boynum kıldan ince"