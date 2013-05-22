T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oktay Kaynarca: Melek benim namusum!

10 ay önce evlendiği reklamcı Melek Angun’a boşanma davası açan Oktay Kaynarca, yitirdiği aşkın yasını tuttuğunu söyledi

22 Mayıs 2013 12:51

Geçtiğimiz gün mahkemeye boşanma dilekçesini sunan, dilekçede “Eşim beni kıskandığı için sürekli rencide etti. Hatta evlilik birliğinin devam şartı olarak aile bireylerimle ilişkimi kesmemi istedi.
Müşterek konutumuza gelmeme de rıza göstermedi, iki aydır ayrı yaşıyoruz” diyen Oktay Kaynarca, detayların basına yansımasından rahatsız oldu.

Vatan'dan Zehra Çengil'in haberine göre, eşi Melek Angun'un kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Oktay Kaynarca, “Şu an beni ilgilendiren tek şey, çok değerli bir aşkı yitirmiş olmam. Bırakın en azından bunun hüznünü yaşayayım, yasını tutayım. Çok kısa süre de olsa ben bu kadınla evli kaldım. Melek benim namusum. O benim için bunları söylemişse ne diyeyim boynum kıldan ince"

ETİKETLER

oktay kaynarcamelek angunreklamcıevlendiboşanıyortazminatnafakakıskançlıkaile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24