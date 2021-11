Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin çekildiği otelde çıkan olaylarla ilgili dava görülmeye devam ediyor. Usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu 5 şikayetçi için mahkeme tarafından "hakkında zorla getirme" kararı çıkarıldı.

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyunculara hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla haklarında dava açılan 8 sanıktan 4'ü suçlamaları kabul etmedi. Tanık olarak dinlenen otel çalışanı, “Müşteriler, set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı" dedi.

"Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz"

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer 4 sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek “Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.

"Fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm"

Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise “Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar'ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar'ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Yine kendisini sakinleştirmeye çalıştım, Şiyar aşırı alkollüydü" dedi.



Kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, hakarette bulunmadığını kaydeden Yıldırım suçlamayı kabul etmedi.

Müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi

Müştekiler Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı ve Gülcan Sarı'nın avukatı Enes Zengin, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



Tanık olarak dinlenen Selimhan Yücer ise olayın olduğu gün görevli olarak çalıştığını, set çalışanı kadınlardan birinin yanına gelip üst kattaki erkek müşterilerin bazılarının koridorda üstsüz dolaşması nedeniyle şikayette bulunduklarını söyledi.

"Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu"

Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu: “Set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı. Biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüydü. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum"



Tanık Yücer ayrıca sanıklar Şiyar Altosun ve Onur Destegül'ün olayı başlatan kişiler olduğunu, set çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulunanların bu kişiler olduğunu belirtti.

Oktay Kaynarca ve 4 müşteki hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Sanıklar "hakaret", "tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" ile yargılanıyorlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Maltepe'de 30 Kasım 2020'de “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri, oyuncularına hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.



Hazırlanan iddianamede oyuncular Oktay Kaynarca, Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in de 8 şüpheliden şikayetçi olduğu belirtiliyor.



İddianamede sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'un “Zincirleme şekilde hakaret", “Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" ve “Birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından toplamda 4 yıl 1 ay 22'şer günden 13 yıl 7 ay 15'er güne kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Diğer sanıklar Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın da “Birden fazla kişi ile tehdit suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.