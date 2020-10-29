Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz yeniden bir araya geliyor!

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin iki karakteri Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tekrar bir araya geleceği iddia edildi.



Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi.

Posta'nın haberine göre, Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicilerde heyecan yarattı.