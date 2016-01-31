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Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır kapıdan atlayarak kaçtı

Kaynarca ve Çakır’ın kaçmasına yardım eden sanatçı Metin Şentürk: ben bir şey görmedim ki

31 Ocak 2016 13:56

Başrolünü paylaştıkları “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi setinde aşk yaşamaya başlayan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır önceki akşam Ulus Sunset’te yemek yediler. Basın mensuplarının mekan çıkışında olduğunu öğrenen ikili, parkın çıkış kapısının kilitli olmasından dolayı kapı üstünden atlamak zorunda kaldılar.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde sabah vakti Kaynarca’nın evinden çıkarken görüntülenmeleri ile aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikili, mekanda yaklaşık üç saat kaldılar. Yemek sonu mekandan çıkmaya hazırlanan sevgililer, dışarı basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenince içeride bulunan Metin Şentürk’ten yardım istediler.

İkili mekanın arka kapısından Ulus Parkı’na çıkan yoldan güvenliklerle yürüyerek Şentürk’ün gönderdiği minibüse binerek gazetecilere yakalanmadan kaçtılar. Parkın çıkış kapısının kilitli olmasından dolayı kapı üstünden atlamak zorunda kalan ikilinin, zorlu kaçışları çok konuşulacağa benziyor.

Kaynarca ve Çakır’ın kaçmasına yardım eden sanatçı Metin Şentürk, çıkışta gazetecilerin ikilinin kendi minibüsü ile kaçmasına yardım etmesi ile ilgili sorulara; “Ben bir şey görmedim ki” diyerek cevap vermesi kahkahalara neden oldu.

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