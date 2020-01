Oktay Kaynarca: Uyuma Türkiye; ülkeyi paramparça etmeye hazırlanıyorlar!

Oyuncu Oktay Kaynarca, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastla öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Çok büyük bir iç savaş planlandığını" öne süren Kaynarca, "Türkiye Cumhuriyeti'ni parça parça etmeye hazırlanıyorlar" ifadesini kullandı.

Kişisel Instagrm hesabından bir Türkiye haritası paşlaşan Oktay Kaynarca, şunları yazdı:

"Uyuma Türkiye uyursan bu haritadan eser kalmayacak. Düğmeye basılmış durumda, çok büyük bir iç savaş planlanmakta. Barış, birliktelik ve dik durmaktan başka her türlü girişim paramparça olmamıza sebep olacaktır. Cahiller hainler ve ajanların provakasyonları ile ellerinde kanlı bıçakları, sözüm ona masaya yatırdıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni parça parça etmeye hazırlanıyorlar. Türk, Kürt, Laz, Ermeni, Çerkez, Alevi, Sünni herkes bağıra bağıra her alanda, her mecrada bu ülkenin bölünemez olduğunu haykırmalıdır. Uyuma Türkiye uyursan ölürsün…"