Oktay Kaynarca: Sizin yüzünüzden Bebek'i terk edeceğim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde eşini canlandıran Deniz Çakır’la iki aydır aşk yaşayan Oktay Kaynarca, park konusunda isyan etti. Yapımcının talimatıyla görüntülenmemek için dikkatli davranan ikili, Bebek’teki apartman dairesinden çıkarken sokağın başına otomobilini park eden komşularını hesaba katmadı.

Radikal'de yer alan habere göre; kiraladığı VIP minibüs, sokağa çıkamayınca Kaynarca, sevgilisi Çakır’la yokuştan inmek zorunda kaldı. Bu sırada fotoğrafları çekilen oyuncu panikleyip yüzünü saçlarıyla gizlemeye çalışırken, Kaynarca, öfkesine hakim olamadı. Oyuncu, “Sizin yüzünüzden Bebek’i terk edeceğim” diyerek tepki gösterdi.

Kendilerini bekleyen minibüse bindikten sonra hızını alamayıp tekrar inen Kaynarca, bu kez apartmanın önüne otomobil park eden komşularına “Sizin yüzünüzden evime gidemiyorum. Ne diye buraya otomobilinizi çekiyorsunuz ki!” sözleriyle çıkıştı.