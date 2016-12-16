Oktay Kaynarca: Sanatçı halkın malıdır yalakalığına inananlar o kadar kaptırmışlar ki...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Sanatçı halkın malıdır yalakalığına inananlar o kadar kaptırmışlar ki, mallarına sahip çıkacaklar diye kasap olmuşlar parçalıyorlar mallarını" dedi.

"Kimse kimsenin malı değildir, bunlar tribüne oynayanların uydurduğu saçmalıklardan öte şeyler değildir. Herkesin özgür iradesidir aslolan" diyen Kaynarca, "Sanat öncüdür özgürdür önde olmak zorundadır. Halkın istediğini değil halkın gerçekte ihtiyacı olanı vermekle de yükümlüdür. Sanatçılarla malları karıştıranlar olsa da mallar pazarda, sanatçılar hep olmaları gereken yerde olmuşlardır…" ifadesini kullandı.