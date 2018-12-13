Oktay Kaynarca: Dünyada yaşarken helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü\'nün düzenlediği \'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik\' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, öğrencilere yönelik söyleşisinde, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakterinin ölmesinin ardından, \"Dünyada yaşarken, selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde\" dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik\' konulu konferansa katılan Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, öğrencilerle buluştu. Çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşide konuşan Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman, 2019 yılının otomotiv pazarı için iyi gitmeyeceğini düşündüklerini belirterek, \"2015-2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon seviyelerine ulaşan otomotiv pazarı, bu yıl alınan tedbirler ve ÖTV-KDV indirimleriyle herhalde 600 bin seviyelerinde kapanmış olacak. Bu tedbirler alınmamış olsaydı, bizim tahminimiz 500 binlerdeydi. Fakat öne çekilmiş bir talep var. Önümüzdeki yılın otomotiv satışı açısından daha kötü olacağını düşünüyoruz. Koç Grubu olarak, 400 binler seviyesinde otomotiv piyasası öngörüyoruz\" diye konuştu.

\'TİYATRO VE SİNEMA ASLINDA BİLDİĞİNİZ DİKTATÖR İŞİDİR\'

Daha sonra ise ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, söyleşi için sahneye çıktı. Öğrencilerden yoğun alkış alan Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, \"Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır\" dedi.

\'DÜNYADA YAŞARKEN HELVASI DAĞITILAN İLK AKTÖRÜMDÜR HERHALDE\'

Söyleşi sırasında bir öğrencinin Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı \'Çakır\' karakteriyle ilgili sorusu üzerine konuşan Kaynarca, \"Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum\" diye konuştu. Dizilerde oynadığı karakterin normal hayatıymış gibi algılandığını da ifade eden Kaynarca, \"Yaptığımız işi doğala çekmeye çalışıyoruz, sahici olmaya çalışıyoruz. \'Stop\' dendiği zaman sırtımızdaki ceketi çıkarıp asarız. Kendi kimliğimizle sokağa çıkmak zorundayız, onun dışında deliliktir. Oynadığınız karakterle sokakta yürürseniz deli olursunuz, öyle de gözükmüyorum galiba. Magazine malzeme olmayınca insanlarda sizi görmeyince sanırım öyle algılanıyor\" dedi.

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