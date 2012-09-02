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Oktay Kaynarca: Başbakanım gazeteciler fotoğraflarımızı çekiyor!

Kaynarca, teknede eşiyle çekilen fotoğraflarının basında çıkması yüzünden uyuyamadığını söyledi

02 Eylül 2012 20:51

Balayında eşinin çekilen görüntülerinden rahatsız olan Oktay Kaynarca, Başbakan'a konuyla ilgili şikayet mektubu yazdı.

Balayında çekilen görüntüleri, Oktay Kaynarca’yı çileden çıkardı. Temmuz ayında Melek Angun’la evlenen ve dizi çekimleri nedeniyle balayına geçtiğimiz günlerde çıkabilen Kaynarca, teknede eşiyle çekilen görüntülerine tepki gösterdi.
 
 

'Geceleri sinirden uyuyamıyorum'

 
 
Önceki gün yeni dizisi “Ustura Kemal” için Heybeliada ’da düzenlenen basın toplantısında konuşan ünlü oyuncu, “Gözlerden uzak bir mekanda tatil yaparken fotoğraflarımızın çekilip yayınlanması doğru gelmiyor bana. Geceleri sinirden uyuyamıyorum. Birkaç kez mahkemeye gittim, ‘Gazetecilerin kamuya açık alanda görüntü alma özgürlüğü vardır’ yanıtını aldım ama bu yasanın değişmesi lazım” dedi.
 

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oktay kaynarcaMelek Angunbaşbakan erdoğan

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