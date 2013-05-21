Oktay Kaynarca 10 ay önce evlendiği Melek Angun'dan boşanıyor

Oktay Kaynarca ile geçen yıl evlendiği reklamcı Melek Angun boşanıyor. Boşanma davası açan ünlü oyuncu, mahkemeye sunduğu dilekçede şöyle dedi: “Sürekli beni kıskanıp rencide etti. Aile bireylerimle bile görüşmemi engelledi.”

Geçtiğimiz temmuzda Kilyos’taki Solar Beach’te nikah masasına oturan Oktay Kaynarca ve Melek Angun, evlilikleri bir yılı doldurmadan boşanmak üzere mahkemelik oldu. Geçtiğimiz gün İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açan ünlü oyuncu, evliliğin eşinin kıskançlığı yüzünden bittiğini ileri sürdü. Kaynarca, mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde şöyle dedi:

'Bana ve çevreme güvenmedi'

“Aramızdaki şiddetli geçimsizlik, evliliğin ilk aylarından itibaren başladı. Beni kıskandığı için sürekli rencide edip sıkıntı yarattı. Oysa ben tiyatro, televizyon ve dizilerde rol alan bir oyuncuyum. Sanat dünyasında ve halk arasında tanındığım için kamuoyunda saygın bir kişiliğe sahibim. Dolayısıyla davalı ile aramda fikren ve ruhen büyük farklılıklar oluştu. Bana ve çevreme güvenmedi. Hatta müşterek konutumuza dahi gelmeme rıza göstermedi. İki aydan beri ayrı yaşamaktayız.”

'Ya Onur ya ben'

Kaynarca, eşiyle arasındaki sorunların aile bireylerine yansıdığını da belirtti: “Davalı eşim, evlilik birliğinin devam şartı olarak aile bireylerimle ilişkimi kesmemi dahi istedi. 15 Mart’ta bana ‘Lafı uzatmaya gerek yok. Benim şartım, ya Onur gidecek ya da bu iş bitecek, boşanacağız. Bu kadar’ şeklinde mesaj atarak kız kardeşim Onur Kaynarca ile ilişkimi kesmemi istedi. Hatta ailemden kimseyle görüşmememi evlilik birliğinin şartı olarak ileri sürdü. Sonuç olarak eşimle aramızdaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istiyorum.”

10 ay önce evlendiği Melek Angun’a boşanma davası açan Oktay Kaynarca, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Melek Angun: Bana şiddet uyguladı

Melek Kaynarca, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'yı kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Bebek Karakolu'na şikayet edip şu iddialarda bulundu: "14 Mayıs akşamı arabada sözlü tartışma yaşadık. Eşim önce hakaret ve tehditlerde bulundu, sonra yumruk atarak beni dövdü!"