Oktay Ekşi: Türkiye raporunu okuduğunda Başbakan utandı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Merkezi New York’ta bulunan “Gazetecileri Koruma Komitesi” tarafından yayınlanan , “Türkiye Raporu”nu okuyunca hiçbir utanç belirtisi ortaya koyup koymayacağını herkes gibi ben de merakla bekliyorum” dedi. Yazılı açıklaması şöyle:

''AKP iktidarının bugüne kadar (daha doğrusu 2008 başından beri) medyamıza karşı sürdürdüğü sistemli tehdit, yıldırma, işten attırma, şantaj, tutuklatma ve mümkünse mahkûm ettirme politikasının iflas ettiği noktaya geldik. Artık 'hapistekilerin sadece 4’ü (bazen 9’u) gazetecilik nedeniyle hapistedir diğerleri terör suçlusudur' türü laflara kimsenin inanmadığı ortaya çıktı. Hele 'Basın Kartı olmayan gazeteci değildir' türü, ancak faşizan rejimlerde geçerli söylemlere de kulak veren yok. Şimdi sıra gerçeği kabul edip utanmaya ve Türkiye’de iletişim (ifade, basın) özgürlüğünün, işleyen demokrasilerdeki düzeye çıkmasını sağlamaya geldi. Bekleyelim, Allahtan umut kesilmez, belki onu da görürüz.”