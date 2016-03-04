Oktay Ekşi: Kayyum atanması utanç verici; kendi sonunu gören iktidarlar böyle çılgınca işler yapar

Basın Konseyi Onursal Başkanı ve CHP eski İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Can Erzincan TV canlı yayınında Zaman gazetesine kayyum atanmasını değerlendirdi. Durumu, aşağılıkça ve iğrenç olarak nitelendiren Ekşi, "Gazetecilik mesleği tarihinde böylesine aşağılık bir dönem hatırlamıyorum" dedi.

"Zaman gazetesi, kayyum eliyle katlediliyor" ifadelerini kullanan Ekşi, "Kendi sonunu gören iktidarlar böyle çılgınca işlere imza atar" diye konuştu.



Oktay Ekşi kimdir?



Oktay Ekşi, 7 Aralık 1932 tarihinde Ordu ilinin Mesudiye ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteciliğe henüz 19 yaşındayken, 8.Ocak.1952 tarihinde, 'Ankara Ajansı' isimli özel haber ajansında başladı. Daha sonra Falih Rıfkı Atay'ın DünyaGazetesi'nde önce muhabir, 22 yaşından itibaren de Ankara Temsilcisi sıfatıyla 1960 yılına kadar görev yaptı.

27 Mayıs 1960’ı izleyen günlerde Dünya Gazetesi'nden istifa etti ve Ankara'da, 28 genç gazetecinin görev aldığı Öncü gazetesinde İstihbarat Şefi oldu. Bu sırada 1961 Anayasasını yapmak üzere kurulan Kurucu Meclis üyeliği için yapılan seçimlere katıldı ve meslektaşları tarafından 'Basın Temsilcisi' seçildi.

Bu görev tamamlanınca, Ulus Gazetesinde bir yıl süreyle İstihbarat Şefi olarak çalıştı. Daha sonra lisan öğrenmek amacıyla Londra’ya gitti. Yurda 1966 yılında döndü ve Hürriyet grubuna bağlı Yeni Gazete'nin Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bu sırada yani 1967’de mezun oldu.

Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi iken gazetenin sahibi Erol Simavi'nin çağrısı üzerine 1974 Haziran'ında Hürriyet'in Başyazarı oldu. 1983'e kadar devam eden bu dönem, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruculuğunu kabul etmesiyle kesintiye uğradı. SODEP’in seçimlere girmesi engellenince tekrar mesleğine döndü. Önce Güneş Gazetesi'nin daha sonra da 1985'den itibaren tekrar Hürriyet Gazetesi'nin Başyazarı olarak görev yaptı. Bu görevini, son bir yazısına Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Ben böyle gazeteciliğe savaş ilan ederim. Göreceksiniz…” diyerek gösterdiği aşırı tepki üzerine, çalıştığı medya grubuna verilebilecek zararları önlemek amacıyla 30 Ekim 2010 tarihinde istifa edinceye kadar sürdürdü.