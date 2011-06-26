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Politika

Oktay Ekşi: Cezaevindekiler ne zaman Meclis'e gelirse o zaman yemin eder

Salı günü Meclis yemin törenini yönetecek 'en yaşlı vekil' Oktay Ekşi'den önemli açıklamalar

26 Haziran 2011 03:00

T24 - En yaşlı milletvekili’ sıfatıyla salı günü Meclis’te yemin törenini yönetecek olan Geçici Başkan Oktay Ekşi kritik toplantı öncesi Habertürk’ün sorularını yanıtladı.



CHP kürsüye çıkmazsa ne yapacaksınız?

Böyle bir şeyden haberim yok. Eğer ben kendilerini kürsüye davet ettiğimde çıkmazlarsa o zaman yeminlerini etmemiş sayılırlar. Başka da bir şey olmaz.


Yemin etmeyen vekili dışarı çıkaracak mısınız?

Olur mu öyle şey? Meclis Genel Kurulu’na zabıta mı çağrılır? Kürsüye çıkmazsa çıkmaz. Bir milletvekili yemin etmeyerek, görevine başlamamış olmanın hukuki sonuçlarına katlanacaksa mesele yok.


Cezaevindekiler için farklı bir prosedür uygulanacak mı?

Yemin yeri Meclis’tir. Milletvekili Meclis’e geldiği zaman, ‘Ben geldim, yemin içeceğim’ diyecek. Ne zaman Meclis’e gelirlerse o zaman yemin edecekler.


Tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması için girişimde bulunacak mısınız?

Meclis Geçici Başkanı’nın, mektup yazıp veya bir deklarasyon yayınlayıp da ‘Bunları bırakın’ demesi söz konusu olamaz. Meclis Başkanı, orada yemin için gelenleri sırayla kürsüye çıkarır ve yemin etmelerini sağlar. Töreni yönetir, onun dışında bu konuda bir şey yapamaz. Keşke gelseler ve yemin etseler. Ama o ayrı bir durum. Bireysel, duygusal olmaya gerek yok.

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