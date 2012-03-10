Oktay Akbal hastaneye kaldırıldı

T24 - Gazeteci-yazar Oktay Akbal, kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hastanenin kardiyoloji uzmanı Dr. Şahin Aydın, Akbal'ın, kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı ve genel durum bozukluğu teşhisiyle tedavi altına alındığını söyledi.

Akbal, müşahede altında tutulduğu odada AA muhabirine, nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırıldığını belirterek, ''90 yaşına yaklaştım. Yaşın verdiği bazı rahatsızlıklar oluyor. Beni bu yaşta olanlar anlar'' diye konuştu.

Oktay Akbal kimdir?

20 Nisan'da doğan ve Kumkapadaki bir Fransız okulunda orta öğrenimini tamamlayan Oktay Akbal, İstiklal Lisesi'ne gitti. Üniversite'de birkaç yıl okudu ancak okulu bitirmedi. Edebiyat ve gazetecilik dünyasına Servet-i Fünun dergisinde sekreterlik yaparak adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'ndaki görevi nedeniyle Ankara ve İstanbul'da bulundu daha sonra Vatan gazetesine girerek sanat yazıları ve kitap eleştirileri yazdı, fıkra yazarlığı yaptı. 5 Ekim 1969'da Cumhuriyet gazetesinde fıkra yazmaya başlayan Akbal, bu işi 1991 Kasım ayına kadar sürdürdü. 1989-1995 yılları arası Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanlığı'nı yürüten yazar, halen gazete yazarlığını sürdürmektedir. İlk yazıları Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan ve 1940'lı yılların ikinci yarısından itibaren hikâye yazmayı hızlandıran Oktay Akbal, hikâyelerinde genel olarak tekdüze yaşamı değiştirmeye çalışan ancak değiştirmeye çalıştıkça çevresi tarafından yadırganan ve eski düzene geri dönmek zorunda kalan insanların sıkıntılarını anlattı. İnce duygulu, aydın bir orta sınıf insanın toplum törelerine uyamamasını ve bireysel kaygılarını belirtirken tekil birinci ve üçüncü şahısların iç seslerine de yer veren Oktay Akbal, gücünü dağınık hayat parçalarını uzatılmış düz şiirler biçiminde yansıtmasından alır.

Daha çok hikâye kitaplarıyla tanınmakla birlikte roman, deneme, söyleşi, anı ve günce de yazan Oktay Akbal 'Suçumuz İnsan Olmak' adlı kitabıyla Türk Dil Kurumu 1958 Roman Ödülünü, 'Berber Aynası' ile de 1959 Sait Faik Hikâye Armağanını kazanmıştır.

Eserleri

Hikâye Kitapları: Önce Ekmekler Bozuldu (1946), Aşksız İnsanlar (1949), Bizans Definesi (1953), Bulutun Rengi (1954), İkisi (1955), Berber Aynası (1958), Yalnızlık Bana Yasak (1967), Tarzan Öldü (1969), İstinye Suları (1973), Karşı Kıyılar (1979), Lunapark (1983), Ey Gece Kapını Üstüme Kapat (1988), Hücrede Carmen (1998)

Roman Kitapları: Garipler Sokağı (1950), Suçumuz İnsan Olmak (1957), İnsan Bir Ormandır (1975), İki Roman (1982), Düş Ekmeği (1983), Batık Bir Gemi (1997), Bayraklı Kapı

Deneme/Söyleşi/Anı Kitapları: Şair Dostlarım (1964), Dost Kitaplar (1967), Konumuz Edebiyat (1968), Yazmak Yaşamak (1972), Ölümsüz Oyun (1974), Atatürk Yaşadı mı? (1975), Hiroşimalar Olmasın (1976), Zaman Sensiz (1977), İlkyaz Devrimi (1977), Temmuz Serçesi (1978), Gençler Bize Bakıyor (1978), Yaşamı Yeniden Kurmak (1979), Atatürkçülük Savaşı (1981), Atatürk Bir Gün Gelecek (1981), Önce Şiir Vardı (1982), Dünyaya Açılmak (1982), Vatan Mahzun Ben Mahzun (1983), Yaşayıp Görmek (1984), Geçmişin İçinden (1985), Susmak mı, Konuşmak mı? (1987), Tarih En Büyük Yargıç (1987), Bir de Simit Ağacı Olaydı (1990), Anı Değil Yaşam (1990), Önce Aşk (1993), Kırmızı Tenteli Tramvay (1993), Şairlere Ölüm Yok (1994), Güzel Düşlerin Sonu (1995), Şarkılarına Kadar Mahzun (1997)