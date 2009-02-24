Öksürük kronik bronşit habercisi olabilir

Uzmanlara göre, kronik bronşitli hastalarda, özellikle kış aylarında ortaya çıkan, 3-4 ay süren, her yıl tekrarlayan öksürükler bulunuyor. Bahar Hastanesi'nden Dr. Yavuz Okur Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, bu tür hastaların, özellikle kış mevsiminde, ayın çoğu günlerinde ve günün değişik zamanlarında ara ara öksürdükleri gibi, bazı geceler uykudan uyandıran öksürükten yakındıklarını söyledi.Kış mevsiminde ortaya çıkan öksürüğün, kronik bronşit hastalığının bulgusu olabileceğini belirten Dr. Okur, "Kronik bronşitte, öksürük balgamla birliktedir. Kronik bronşitli hastaların bazısında nefes darlığı ve hırıltılı solunum varsa da bazılarında öksürük ve balgam dışında bir yakınma olmayabilir. Zamanında teşhis edilip tedavi edilmez ve özellikle hasta sigara içmeye devam ederse ilerleyicidir. Yaşla birlikte solunum yetmezliğine yol açıp hastayı kısıtlayabilir." dedi.3 haftadan daha uzun süren ve tekrarlayan öksürük yakınmasının önemsenmesi ve mutlaka sebebinin araştırılması gerektiğini vurgulan Dr. Okur, uzun süren ve sık sık tekrarlayan öksürüğü olan hastaların, ilgili bir uzman hekime başvurmaları gerektiğini kaydetti.Kronik öksürüğün altında astım, reflü, sinüzit, KOAH ve kanser gibi hastalıkların yatabileceğini belirten Okur, "Eğer öksürük ciddiye alınıp gereken muayene ve tetkikler yapılmazsa, bu hastalıkların teşhisinde gecikilmiş olur. Bu nedenle, 3 - 4 haftadır devam eden öksürük, rastgele öksürük şurupları veya haplarıyla tedavi etmeye kalkışılmamalıdır. Doğru olan öksürüğü değil, öksürüğe neden olan hastalığı tedavi etmektir'' diye konuştu.