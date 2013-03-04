Öksürük kalp krizine yol açabilir

Yapılan araştırmalara göre aşırı öksürük kalp kapaklarını zedeleyerek ince damarlarda çatlama yapabilirken ve öksürük atakları kalp krizine yol açabiliyor.

Uzmanlar, akciğerin savunma mekanizması olan öksürüğün faydalı bir görevi yerine getirdiğine ancak sürelilik durumunda kalp, akciğer ve vücudun diğer organlarına zarar verebileceğine dikkat çekerken, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, öksürüğün çok farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Muz, fazla tahriş edici olmayan, günlük aktiviteleri engellemeyen öksürüğün faydalı olduğunu belirtti. Muz, ''Öksürük kuru ve yaş yani balgamlı öksürük olarak ikiye ayrılır. Akut bronşit dönemlerinde kuru öksürük, kronik bronşitteyse yaş öksürük olur. Öksürük astım, verem, KOAH, akciğer kanseri gibi birçok hastalığın habercisi olabilir. Onun için 10-15 günü geçen öksürüklerde bir hekime başvurulması gerekmektedir'' şeklinde konuştu.

Öksürük ataklarının özellikle kalp hastalarını tehdit ettiğini ve kalp krizinin habercisi olabileceğini dile getiren Muz, şunları kaydetti: ''Öksürük krizi esnasında kalp zarar görebilir. Aşırı öksürme durumlarında kalp kapakları zedelenebilir ve ince damarlarda çatlama meydana gelebilir. Kalp rahatsızlığı olanlarda kalp krizi yaşanabilir. Kalp rahatsızlığı olan kişiler süreklilik arz eden öksürük durumunda mutlaka hekime başvurmalı ve hastalığın kaynağı tespit edilmeli.''

(ntvmsnbc)