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Sağlık

Öksürüğün şekli hastalığı ele veriyor

Öksürüğün basit bir soğuk algınlığının habercisi olabileceği gibi astım gibi hastalıkların da belirtisi olabileceğini kaydedildi.

18 Ocak 2009 02:00

Dahiliye uzmanı Dr. Serdar Altın, öksürüğün basit bir soğuk algınlığının habercisi olabileceği gibi astım, boğmaca ve krup sendromu gibi hastalıkların da belirtisi olabileceğini kaydetti.

Öksürüğün boğazı ve solunum yollarını temizleyen bir refleks olduğunu ifade eden Altın, Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, "Basit soğuk algınlığına bağlı öksürükler birkaç gün içinde kesilir. Ancak uzun süren öksürük bronşit, zatürre, astım ve krup gibi hastalıklarda görülür. Eğer öksürüğünüz ara ara da olsa 1 aydan fazla sürüyorsa ihmal edilmemeli, mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır." dedi.

Öksürük şekillerinin kişinin hangi hastalığa yakalandığını ele verdiğini dile getiren Altın, "Hastalığa bağlı olarak çeşitli öksürük şekilleri vardır. Ancak en sık görülen öksürük şekilleri havlama tarzı, iç çeker gibi ve göğüste ötme şeklinde görülen öksürüklerdir. Bu öksürük tarzları ciddi hastalıkların belirtisi sayılır. Havlama tarzı şeklindeki öksürük krup sendromu, iç çeker gibi öksürük boğmaca, göğüste ötmeyle birlikte görülen öksürük ise astımın habercisi olarak kabul edilir." şeklinde konuştu.

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