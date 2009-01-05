Öksürüğe karşı çikolata

Dünyada yüz milyonlarca fanatiği olan çikolata, kakao ağacı bitkisinden elde ediliyor, koyu renkli yaprağa sahip olan sebzelerin sağladığı birçok yararı sunuyor. Çikolatanın porsiyon başına içerdiği kalori miktarı, diğer birçok gıdaya oranla daha yüksek. Bu yüzden de ölçülü olarak tüketilmesi gerekir. Çikolata üç temel besin olan protein, karbonhidrat ve yağ içeriyor.



Bunun dışında içinde birçok vitamin ve mineral de var. Bunlar arasında magnezyum, bakır, demir, kalsiyum, çinko, A vitamini, B vitamini ve fosfor yer alıyor. 100 gram siyah çikolata dengeli bir beslenme programında ihtiyaç duyulan bakırın yüzde 22’sini karşılar. Bakır, vücudun kendini zehir kimyasallardan arındırmasında önemli bir rol oynar, alyuvar kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur. Beyaz çikolata ise içindeki yüksek miktardaki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Magnezyum vücudun kemik, kas ve sinir fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur ve bağırsağın düzenli çalışmasını sağlar. Demir, oksijenin vücutta kolayca taşınmasını sağlar. Ancak sağlıklı bir yaşam sürmek için çikolatanın dışında birçok çeşitli besinden oluşan dengeli bir beslenme düzeni gereklidir.



100 gram çikolatanın besin değerleri



siyah sütlü beyaz



Enerji 530 kalori 518 kalori 553 kalori



Protein 5 gr 7gr 9 gr



Karbonhidrat 55 gr 57 gr 58 gr



Yağ 32 gr 33 gr 33 gr



Kalsiyum 32 mg 224 mg 272 mg



Magnezyum 90 mg 59 mg 27 mg



Demir 3 mg 2 mg 0.2 mg



Süt, çikolatanın hastalıklara karşı koruma etkisini azaltır



Çikolatanın en önemli yararları arasında kalp hastalıklarına yakalanma riskini ve kalp hastalığı yüzünden ölüm riskini yüzde 30’a kadar düşürme özelliği yer alıyor. Bu özellik, siyah çikolatada sütlüye oranla çok daha baskın. Çünkü siyah çikolatadaki kakao oranı çok daha yüksek ve bu yüzden kalbi koruyan “polyphenol” maddesi de çok daha fazla. Ayrıca bilim adamları, sütlü çikolatada bulunan sütün bu maddelerin faydasını azalttığını gösteren çalışmalara imza attı. Polyphenol, damarların tıkanmasını, iltihaplanmayı önler ve vücuttaki antioksindan maddeleri harekete geçirir. Antioksidanlar damarlarda pıhtılaşmayı önler. Flavonal bakımından zengin olan siyah çikolata kalbe bir bebek aspirini almaya denk fayda sağlar. Damar duvarlarını rahatlatarak ve daha esnek kılarak kan dolaşımını düzenler. Her gün küçük bir parça çikolata yemek kan basıncını dengelemeye yardımcıdır.



Kötü kolesterolü yüzde 10 oranında düşürüyor



Çikolata tüketmenin kalp hastalığının habercisi sayılan zararlı kolesterol seviyesini yüzde 10 oranında düşürdüğü kanıtlandı. Yağlar, siyah bir çikolatanın yüzde 30’unu oluşturur. İçinde üç çeşit yağ bulunan çikolata kolesterolü yükselten doymuş yağ da içerir ancak uzmanlar içindeki yağların üçte birini ouşturan “stearic” yağın bu olası bir hasarın önüne geçtiğini tahmin ediyor. Bu yağ sayesinde vücut doymuş yağı “zararlı yağ” yerine sıradan “yağ” olarak tanımlayıp sindirir. Bu yüzden de çikolatanın şişmanlatma riski olmasına rağmen çikolatadaki yağlar, kötü kolesterol seviyesine katkıda bulunmaz. Ancak yine de çok fazla çikolata tüketmek kalp hastalığı ve kalp krizi tehlikelerini artırır.



Öksürüğe karşı çikolata



Çikolatadaki “theobromine” isimli madde, boğazda kaşıntıyı ve öksürüğü önlemede öksürük şuruplarından daha etkili. Imperial College London uzmanları, soğuk algınlığı yüzünden öksürük şikâyeti olan hastalar üzerinde bir araştırma yürüttü. Çalışmanın sonuçlarına göre sinir sistemini uyarıcı bir madde olan theobromine beyinde öksürmeyi tetikleyen bölgeyi etkisiz hale getirmede en yaygın olarak kullanılan öksürük şuruplarından bile üçte bir oranında daha etkili. Erimiş sıcak çikolata boğaz ağrısını da yatıştırmaya yardımcı olur. Çikolatanın kokusunun bile soğuk algınlığına karşı hafif bir koruma sağladığı iddia ediliyor.



Şeker riskini düşürüyor



Siyah çikolata, vücutta şeker hastalığına yol açan değişimlerin önüne geçebilir. Ancak bu etki sütlü ve beyaz çikolatalar yerine antioksidan flavanol bakımından zengin siyah çikolatada görülür. İtalyan uzmanlar, her gün bir parça siyah çikolata yemenin insülin duyarlılığını dengelediğini ortaya koydu.



Pankreas tarafından üretilen insülin hormonu, hücrelerin kandan glikozu emmesine yardımcı olur. Bu sayede glikoz kaslar için enerjiye dönüştürülür. Şeker hastalığı başlangıcında vücut, insüline tepki vermeyi keser. Siyah çikolata ise bu durumun engellenmesine yardımcı olabilir.

