Oksijen tüpüyle doktora saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç’e oksijen tüpüyle saldıran zanlı İhsan A. üç ayrı suçtan adliyeye sevk edildi.

Saldırıya uğrayan sağlıkçılardan Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” ifadesini kullanmıştı.

Doktora saldıran ve ifadesinden sonra serbest bırakılan zanlı ve yanındaki bir kişi hakkında, görüntüler incelendikten sonra hakkında tekrar gözaltı kararı verilmişti.

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