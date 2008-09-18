Oksana tecavüz edilip öldürüldü

Mankenstar yarışmasıyla Rusya çapında ünlenen Oksana defalarca tecavüz edilerek öldürüldü.



Rusya’da “Dome-2” isimli mankenstar yarışmasının seksi güzeli Oksana Aplekaeva, şöhretin bedelini ağır ödedi. 10 gündür kayıp olan 30 yaşındaki Oksana’nın cesedi başkent Moskova yakınlarında bulundu. Yapılan otopside ünlü modele defalarca tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü belirlendi. Son olarak 29 Ağustos’ta düzenlenen MMAS-2008 otomobil fuarında bir tanıtımda görev alan mankenin o günün akşamında ortadan kaybolduğu belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, genç modelin bilgisayarındaki bilgilerden, para karşılığında Rusya’nın önde gelen iş adamlarıyla birlikte olduğu ve bu kişilerle grup seks partileri düzenlediğini ortaya çıkardı.



Diğer adaylar panikte



Polis Oksana’nın evli bir iş adamıyla birlikte olurken videoya çekildiğini ve bu yüzden öldürüldüğünü tahmin ediyor. Oksana cinayetinin ardından yarışmanın diğer yıldızları ve ikinci sezona katılmak isteyenler öldürülme korkusu yaşamaya başladı. Oksana’nın yarışma arkadaşları “Sonumuz onun gibi olur” kaygısıyla evlerine kapanırken, gelecek sezon için başvuranlar ise tek tek adaylıklarını çekiyor.”

