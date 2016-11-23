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Yaşam

Okmeydanı'nda şüpheli paket korkuttu

Trafik kısa süreliğine çift yönlü olarak kapatıldı

23 Kasım 2016 12:46

İstanbul Okmeydanı'nda Darülaceze Caddesi'nde korkuluklara asılan ve yanına bomba süsü verilmiş paket bırakılan pankart, çevrede korku ve paniğe yol açtı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanlarının kontrollü olarak patlattığı pakette, 5 litre sıvı sabun bulunduğu anlaşıldı.

DHA'nın haberine göre, Darülaceze Caddesi'nde saat 7.30 sıralarında pankartı fark edenler, polise ihbarda bulundu. Polis çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen uzmanlar, yaptıkları araştırmadan sonra, paketi kontrollü olarak patlatmaya karar verdi. Özel giysisi ile yaklaşan bomba uzmanı, paketin yanına fünye bıraktı. Çevre sakinlerine anons edilerek, kontrollü patlatma yapılacağı haber verildi.

Patlatılan pakette bomba olmadığı anlaşıldı. Uzman polisin yaptığı incelemede, bomba süsü verilmiş paketin içi sıvı sabun dolu 5 litrelik bir plastik kutu olduğu anlaşıldı.

Ambulans ters yönden gönderildi

 

Olay sırasında trafikte kalan bir ambulans, ters yöne alınarak, yoluna devam etmesi sağlandı. Pankart ve paketin alınmasından sonra, yaklaşık bir saat kapalı kalan trafik yaya ve araç trafiğine açıldı. Olay çevrede toplananlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbulOkmeydanıbombaşüpheli pakettrafiksıvı sabun

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