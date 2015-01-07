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Yaşam

Okmeydanı'nda piknik tüpüne bağlı pankart, polisi harekete geçirdi

Bomba İmha Uzmanı ekiplerince patlatılan piknik tüpü, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü

07 Ocak 2015 11:18

İstanbul'da D-100 Karayolu Okmeydanı ayrımında yol kenarına asılan ve ucunda piknik tüpü bulunan pankart, güvenlik güçlerini iki saat boyunca alarma geçirdi.

D-100 Karayolu Okmeydanı ayrımında saat 07.00 sıralarında bir pankart ve ucuna bağlanmış piknik tüpünü fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

 

Anons: Bu yolu kullanmayın

 

Kısa sürede olay yerine gelen polisler, Okmeydanı yol ayrımını trafiğe kapatarak bomba imha ekibine haber verdi. Olay yerinin etrafına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri otobüs durağında bekleyen vatandaşları uzaklaştırdı. Polis aracından ise sık sık araçların Okmeydanı ayrımını kullanmamaları yönünde anonslar yapıldı. Trafiğe kapanan yol nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı.

 

Piknik tüpü patlatıldı

 

Olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı özel kıyafetlerini giyerek piknik tüpüne fünye yerleştirdi. Kontrollü şekilde patlatılan piknik tüpünde bomba olmadığının anlaşılması üzerine, piknik tüpü incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle durağa yanaşamayan otobüslere binmek isteyen vatandaşlar ise bariyerlerden geçerek otobüse bindi. Trafiğe kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

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