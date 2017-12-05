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Okmeydanı'nda pencereye asılan pankart polisi harekete geçirdi

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI'nda bir binanın birinci katına asılan şüpheli pankart polis ekiplerini alarma geçirdi

05 Aralık 2017 01:23

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI\'nda bir binanın birinci katına asılan şüpheli pankart polis ekiplerini alarma geçirdi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, şüpheli pankart bomba imha uzmanı polis tarafından indirildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın birinci katının penceresine asılan pankartı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak bomba imha ekibine durumu bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından, pencereye asılan pankart indirildi. Üzerinde yazıların olduğu pankart incelenmek üzere emniyete götürülürken, trafiğe kapanan cadde incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
(FOTOĞRAFLI)
 

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