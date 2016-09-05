T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Okmeydanı'nda operasyon; cezaevi firarisi yakalandı

Şüpheli operasyon sırasında bacağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

05 Eylül 2016 00:42

Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce izinle cezaevinden çıkan ismi henüz bilinmeyen bir kişi izni bitince cezaevine dönmedi.

Cezaevi firarisinin Fatih Sultan Caddesi'nde bir evde olduğunu belirleyen polis, kişiyi teslim olması için 3 saat ikna etmeye çalıştı. Polisin çağrısına cezaevi firarisinin silah ile karşılık vermesi üzerine eve özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüpheli operasyon sırasında bacağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İlk müdahalesi evin içerisinde yapılan yaralı saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

OkmeydanıOperasyonCezaeviFirar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24