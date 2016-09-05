Okmeydanı'nda operasyon; cezaevi firarisi yakalandı

Okmeydanı Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce izinle cezaevinden çıkan ismi henüz bilinmeyen bir kişi izni bitince cezaevine dönmedi.

Cezaevi firarisinin Fatih Sultan Caddesi'nde bir evde olduğunu belirleyen polis, kişiyi teslim olması için 3 saat ikna etmeye çalıştı. Polisin çağrısına cezaevi firarisinin silah ile karşılık vermesi üzerine eve özel harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şüpheli operasyon sırasında bacağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İlk müdahalesi evin içerisinde yapılan yaralı saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı.