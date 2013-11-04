Okmeydanı'nda MOBESE gerginliği

Şişli Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi üzerinde toplanan bir grup eylemci cadde üzerine kurulması için getirilen MOBESE direklerini kaldırımlardan alarak, yola barikat kurdu. Çöp ve lastiklerle desteklenen barikatın ateşe verilmesi üzerine polis gruba gaz bombası ile müdahale etti. Grup üyeleri de polise havai fişek ve taş ile karşılık verdi. Grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirirken, atılan gaz nedeniyle etkilenen mahalle sakinleri yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı.