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Yaşam

Okmeydanı'nda MOBESE gerginliği

Şişli Okmeydanı'nda toplanan bir grup, mahalleye kurulması için getirilen MOBESE direklerini yola atarak eylem yaptı; polis gazla müdahale etti

04 Kasım 2013 21:22

Şişli Okmeydanı Mithatpaşa Caddesi üzerinde toplanan bir grup eylemci cadde üzerine kurulması için getirilen MOBESE direklerini kaldırımlardan alarak, yola barikat kurdu. Çöp ve lastiklerle desteklenen barikatın ateşe verilmesi üzerine polis gruba gaz bombası ile müdahale etti. Grup üyeleri de polise havai fişek ve taş ile karşılık verdi. Grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirirken, atılan gaz nedeniyle etkilenen mahalle sakinleri yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı.

 

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