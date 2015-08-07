T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okmeydanı'nda iş makinesine molotoflu saldırı

Yüzleri maskeli kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı

07 Ağustos 2015 21:30

Okmeydanı’nda, kanalizasyon çalışması yapan iş makinesine, kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli 6 kişinin saldırıyı düzenlediğini söylerken, çıkan yangına çevredeki esnaf müdahale etti. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Saat 16.00 sıralarında Anadolu Kahvesi Mithatpaşa Caddesi girişinde meydana gelen olayda, bir işyerine ait rögardaki tıkanıklığı açmak için çalışma yapan iş makinesine, yüzleri maskeli 6 kişi art arda molotofkokteyli attı. Atılan molotofkokteylinden biri aracın kabinine isabet ederken, araçtan seken diğer molotofkokteyli cadde üzerindeki berber dükkanının içine girdi. Olay sonrasında saldırganlar yaya olarak kaçarken, araçta ve berber dükkanında çıkan yangına çevredeki esnaf yangın sündürme tüpleriyle müdahale etti.

Saldırı anında araçta bulunan iş makinesi operatörü Murat Uluışık, "Maskeli 5-6 kişi geldi. 'Atmayın kepçe benim’ dedim. 200 milyar borcum var. Geldiler attılar. Kendimi zor aşağı attım" diye konuştu. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

okmeydanımolotoflu saldırıiş makinasıiski

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24