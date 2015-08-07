Okmeydanı'nda iş makinesine molotoflu saldırı

Okmeydanı’nda, kanalizasyon çalışması yapan iş makinesine, kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Görgü tanıkları, yüzleri maskeli 6 kişinin saldırıyı düzenlediğini söylerken, çıkan yangına çevredeki esnaf müdahale etti. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Saat 16.00 sıralarında Anadolu Kahvesi Mithatpaşa Caddesi girişinde meydana gelen olayda, bir işyerine ait rögardaki tıkanıklığı açmak için çalışma yapan iş makinesine, yüzleri maskeli 6 kişi art arda molotofkokteyli attı. Atılan molotofkokteylinden biri aracın kabinine isabet ederken, araçtan seken diğer molotofkokteyli cadde üzerindeki berber dükkanının içine girdi. Olay sonrasında saldırganlar yaya olarak kaçarken, araçta ve berber dükkanında çıkan yangına çevredeki esnaf yangın sündürme tüpleriyle müdahale etti.

Saldırı anında araçta bulunan iş makinesi operatörü Murat Uluışık, "Maskeli 5-6 kişi geldi. 'Atmayın kepçe benim’ dedim. 200 milyar borcum var. Geldiler attılar. Kendimi zor aşağı attım" diye konuştu. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.