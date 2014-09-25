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Okmeydanı'nda göstericiler ile polis birbirine el sallayarak vedalaştı!

Gece yarısına kadar aralıklarla devam eden olaylar, göstericiler ile polisin birbirlerine el sallayarak dağılmasıyla son buldu

25 Eylül 2014 12:44

Okmeydanı'nda eylem yapan yüzleri maskeli bir grup yolu trafiğe kapatırken, kendilerine müdahale eden polise de taş ve şişe attı. Polis de gruba karşı biber gazı ve tazyikli su kullandı. Gece yarısına kadar devam eden olaylar sonrası, göstericiler ile polisler birbirlerine el sallayarak dağıldı!

Doğan Haber Ajansı’ndan Ozan Ural’ın haberine göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında toplanan yüzleri maskeli bir grup, caddeye barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Polis kısa süre sonra gruba müdahale etti. Ara sokaklara dağılan grup ile polisler arasında uzun süre çatışma yaşandı. Yüzleri maskeli bazı kişiler, ara sokaklardan çıkarak polise taş ve şişe attı. Polis ekipleri ise grubu dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı. TOMA da tazyikli suyla gruba müdahale etti. Polisin attığı biber gazından mahalledeki vatandaşlar da etkilendi.

Gece yarısına kadar aralıklarla devam eden olaylar, göstericiler ile polisin birbirlerine el sallayarak dağılmasıyla son buldu.

 

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