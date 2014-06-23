Okmeydanı'nda biber gazlı gece

İstanbul Okmeydanı'da gösteri yapan gruba polis, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Olayların arasında kalan bazı çevre sakinleri de gazdan etkilendi.

Olaylar sırasında bazı vatandaşlar polis ve eylemcilerin arasında güçlükle kurtuldu.

Dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli grup, polise taş ve molotof kokteyli attı.

Polis, göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Vatandaşlar arada kaldı

Olaylar sırasında, evlerine gitmeye çalışan bazı mahalle sakinleri atılan biber gazından etkilendi.



Yakınlardaki bir düğün salonuna gelen bazı vatandaşlar çocuklarını kucaklarına alarak, bazıları da araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Okmeydanı'daki gerginlik geç saatlere kadar sürdü.