Okmeydanı Planları bir kez daha onaylandı

Daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilen Beyoğlu'nda Okmeydanı'nı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onayladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2014 yılının son birleşimini Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'in başkanlığında gerçekleştirdi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin temmuzda yürütmesini durdurduğu plan revize edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yeniden sunuldu. Okmeydanı ile ilgili hazırlanan yeni plan, oy çokluğuyla kabul edildi.

Planları Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul'un ortası Okmeydanı'nda 1 milyon 600 bin metrekare büyüklüğünde, 80 bin insanın yaşadığı alanda, bina sahiplerinin arsalarına sahip olamadığı kötü bir yapılaşma oluştuğunu söyledi.

'Toplam 21 bin kişiye tapu vereceğiz'

Buradaki insanlara tam 10 yıldır tapu vermeye çalıştıklarını ifade eden Demircan, "Toplam 21 bin kişiye vereceğimiz tapuların 5 bininin çalışmasını tamamladık. 15 bini için de vatandaşlarımız geliyor, çalışmalar yapılıyor. Okmeydanı'nın tapu meselesini çözdükten sonra vatandaşlarımız burada bir de dönüşüm yapılmasını talep ediyor” diye konuştu.

Demircan, 1/5000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeniden kabul edilmesiyle hedefe adım adım ulaştıklarını belirterek, "Planları mahkeme tarafından iptal edilen bir yere samimiyetle plan yapıyoruz ve 'Eksik bir şey varsa söyleyin düzeltelim' diyoruz" dedi.

"4 emsali bulan yapıların yer aldığı Fikirtepe projesine bakınca Okmeydanı dönüşümü çok makul ve takdire değer" ifadesini kullanan Demircan, 2 emsali bulmayan plandaki yapıların, ikonik seyir teraslı 4 bina hariç 9 katı geçmediğini kaydetti.

Demircan, CHP Grubu tarafından yapılan itirazlar sonucu İdare Mahkemesi'nin planları, "Bölgedeki kiracıların durumu ne olacak?" düşüncesiyle iptal ettiğini bildiğini aktararak, yeni planla bu sorunu da çözeceklerini dile getirdi.

'Planlar sadece kağıt üzerinde'

Raporla ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever ise söz konusu planların sadece kağıt üzerinde yapılan emsaller ve çekmelerden ibaret olmadığını belirterek, "Bu işin bir de sosyal boyutu var. Bizim bu planın ruhu ve sosyal boyutuyla ilgili çekincelerimiz giderilmiş değildir. Daha önce yapılan planlardaki birtakım olumsuzlukların Okmeydanı'nda da yaşanacağı kaygısını taşıdığımız için bu plana 'hayır' dedik" şeklinde konuştu.