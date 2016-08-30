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Yaşam

Okmeydanı Hastanesi'nde istinat duvarı çöktü; hastalar tahliye edildi

Çöken istinat duvarının bir kısmının ise iş makinesi tarafından tutuldu

30 Ağustos 2016 17:24

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği binasında, devam eden yeni hastane inşaatındaki istinat duvarının çökmesi nedeniyle kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle binadaki hastalar başka bir binaya ve diğer hastanelere sevk edilirken, çöken istinat duvarının bir kısmının ise iş makinesiyle tutulduğu görüldü. Çökmenin ardından klinik binasında kayma meydana geldi. Yetkililerin uyarısının ardından hastane görevlileri hastaları tahliye etti

Habertürk'te yer alan habere göre; olay, saat 12.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşası devam eden yeni hastane inşaatındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökmenin ardından klinik binasında kayma meydana geldi. Yetkililerin uyarısının ardından hastane görevlileri hastaları tahliye etti. Bazı hastalar başka binalara sevk edilirken, bazı hastalar da diğer hastanelere yönlendirildi. Binanın tamamında çökme olabileceği ihtimali üzerine kliniğe hasta kabulü yapılmazken, gelen hastalar yoldan çevrildi. Çöken istinat duvarının bir kısmının ise iş makinesi tarafından tutulduğu görüldü.

Kliniğe gelen bir hasta, "Bütün hastaları tahliye ettiler kesin bir bilgi yok, kayma varmış. İstinat duvarının çöktüğünü söylüyorlar" dedi.

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