Okmeydanı Fetih Spor Kulübü: Kirasını her yıl ödediğimiz Fetih sahasından 'işgalci' durumuna düşürülerek çıkartılıyoruz

1952 yılında kurulan Okmeydanı Fetih Spor Kulübü, 68 yıldır kullandıkları tesisler hakkında yaptığı açıklamada, "Kirasını her yıl ödediğimiz Fetih sahasından 'işgalci' durumuna düşürülerek çıkartılıyoruz" dedi.

Okmeydanı Fetih Spor Kulübü, 68 yıldır Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde bulunan 9.135.61 metrekare alandaki tesislerde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 20 Temmuz 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına kulübe tebligat gönderen Beyoğlu Kaymakamlığı, kulübün tesisleri boşaltmasını istiyor.

Okmeydanı Fetih Spor Kulübü yaptığı açıklamada, "Beyoğlu Kaymakamlığı, İdare mahkemesinde devam etmekte olan davanın sonucunu beklemeden, tahliye ilan tebligatı ile 68 yıldır kullandığımız tesislerden Kulübümüzü çıkartıyor" dedi.

Açıklamada, "Kirasını her yıl ödediğimiz Fetih sahasından 'işgalci' durumuna düşürülerek çıkartılıyoruz" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün Başkanı Burhan Erdoğdu basına ve kamuoyuna konu ile alakalı açıklamalar yapacaktır. Değerli basın mensublarını aşağıda belirtilen saat ve tarihte aramızda görmekten mutluluk duyarız."