Okluk Koyu'nda arazi pazarlığı: Fiyatı beğenmeyen mahkemeye gitsin!

Muğla’nın Marmaris İlçesi Okluk Koyu’nda yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu’nun ardından 200 dönüm arazinin acil kamulaştırılma kararı sonucu koydaki arazi sahipleriyle pazarlık başladı. İçinde avukatların da bulunduğu Ankara’dan gelen heyet dönümüne deniz kıyılarına 160, arka bölümlere ise 95 bin lira fiyat biçti. Kabul etmeyenlere ise “Mahkemeye gidin” denildi.

Mustafa Sarıipek’in Sözcü’de yer alan haberine göre, pazartesi günü Okluk Koyu'nun karşı tarafında bulunan Malderesi Koyu'nda arazisi bulunan 4 kişi ile Marmaris Mal Müdürlüğü’nde pazarlığa oturuldu. Edinilen bilgiye göre ilk rakam dönüm başına 95 bin lira olarak belirtildi. İtiraz üzerine rakam 160 bin liraya çıkarılırken “Bu rakamı da arazinin deniz kenarında olmasından dolayı veriyoruz” denildi.

“Parayı az bulan mahkemeye gitsin”

Arazi sahipleri bölgede deniz kenarındaki arazilerin dönümünün milyon lira olduğu, Karacasöğüt'ün denizden uzak bölümlerinde bile tarlaların dönümünün 500 bin lira ettiğini belirtmeleri üzeri pazarlığı sürdürmeyen heyet “Verilen rakam eğer size az geliyorsa mahkeme yolu açık. Buyurun dava açabilirsiniz” denildiği öğrenildi.

“Görüşmeler hafta sonuna kadar sürecek”

Heyet ile konutun şantiyesinin kurulduğu arazi sahipleriyle görüşme yapılacak. Önümüzdeki günlerde ise koydaki restoran sahipleri ve konut yakınındaki arazi sahipleriyle masaya oturulacak.

“Kimsenin konuşması istenmiyor”

Adının açıklanmasını istemeyen bir bölge yaşayanı “Kimsenin gazetecilerle konuşması istenmiyor. Bölgeye gazeteci geldiği anda jandarmaya bildirilmesi istendi. Herkes korkuyor. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Pazarlıklar bittikten sonra hepimiz bir araya gelerek bir yol belirleyeceğiz” dedi.

İmza sayısı 60 bini geçti

Öte yandan bölgede başlatılan “Gökova, koylar hepimizin” imza kampanyasının ise 60 bini geçtiği açıklandı. Marmaris Haziran Hareketi üyeleri, kamulaştırmanın gerçekleşeceği haberi üzerine bölgedeki 200 dönüm arazinin sahipleriyle görüşme gerçekleştirdiğini sosyal medya aracılığıyla tüm üyelerine duyurdu. Duyuru şöyle:

“Bir avuç denizci ile başladığımız yolculuğumuz katılımlarınızla 60 bini geçti. Bizler bu arada boş durmadık, kamulaştırılması söz konusu olan 200 dönüm arazinin pay sahiplerine ulaştık. Tabii hepsi de bölgenin yerlileri olan dededen toruna hak sahipleri. Elbette devletle oturacakları bir masadan mağlup kalkacakları endişesi gözlerinden okunuyor. Onlara hukuki destek vererek, korkularını bir nebze olsun hafiflettik.

Bodrum’un Kent Konseyi’nin bileşenleri olan Bodrum Deniz Derneği, Belediye Başkanı, Bodrum Deniz Ticaret odası, Bodrum Ticaret Odası’na direkt veya dolaylı olarak ulaştık. Muğla Çevre Platformu’ndan samimi destek aldık, her nefesimizde yanımızda oldular. Destek büyüdükçe, bu çabaları destek alabileceğimiz tüm paydaşların içinde olduğu bir platformdan yürütme gereği doğdu. Bu ihtiyacı Facebook’da oluşturduğumuz ‘Gökova Hepimizin' sayfasından yürütmekte karar kıldık. Şimdi her bir imza sahibinin, bu sayfayı beğenmesini ve paylaşarak destekleyenlerin 100 binlere ulaştırmasını bekliyoruz.”