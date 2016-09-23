Oklahoma'da silahsız bir siyahı vuran polis yargılanacak

Savcılık, Oklahoma Tulsa'da bozulan aracının yanında bekleyen siyah adamı öldüren polis memurunun "adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını açıklarken bir başka siyahın polis tarafından vurulduğu Kuzey Carolina'da göstericiler gece sokağa çıkma yasağını tanımadı.

Polis memuru Betty Shelby geçen hafta, yolda bozulan aracının yanında duran Terence Crutcher'i vurarak öldürmüştü.

Crutcher'ın aynı sırada başka bir polis tarafından hedef alınan kişiyi etkisiz hale getiren şok tabancasıyla vurulduğu da kaydedilmişti.

Shelby'nin en az dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği bildriliyor.

Polis memuru, olaydan sonra Crutcher'in emirlerine uymadığını ve arabasının camına doğru uzandığında onu vurduğunu söylemişti.

Polisin avukatı ise Crutcher'ın arabasında sentetik bir uyuşturucu olan PCP bulunduğunu, davranışlarının uyuşturucu etkisiyle açıklanabileceğini söylemişti.

Crutcher'ın ailesi ise polisin anlatımlarına karşı çıkıyor, aracın camının kapalı bulunduğuna dikkat çekiyor, Crutcher'ın aracında ya da üzerinde silah bulunmadı.

Tulsa'da olay barışçı gösterilerle protesto edilmişti.

Diğer yandan, Keith Lamont Scott adındaki bir siyahın polis tarafından vurulmasını protesto eden kalabalıkların iki gece üstüste sokağa döküldüğü Kuzey Carolina'daki Charlotte bölgesinde olayların önüne geçmek amacıyla dün gece konulan sokağa çıkma yasağı etkili olmadı.

Ailesi Scott'un, vurulduğu sırada silahlı olduğu yolundaki polis iddialarını reddediyor.

Scott'un öldürülmesini protesto eden kalabalıklar geceyarısından sabah 06.00'ya kadar süreceği ilan edilmiş olan sokağa çıkma yasağını tanımadı, sokaklardan çekilmeyen göstericilerin bir kısmının dini şarkılar söylediği gözlendi.

Charlotte Emniyet Müdrülüğünden bir yetkili, gösterilerin çoğunlukla barışçı olması nedeniyle, müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

Buna karşılık dün gece iki polis memurunun yaralandığına ilişkin haberler de var.

Bazı göstericiler vurularak öldürülen Scott'un ailesine verilen, olayın kamera kayıtlarının kamuoyuna da gösterilmesini talep ettiler.

Ailenin avukatı kamera görüntülerinden kesin bir şey anlaşılamadığını söylüyor.

Polisler Keith Lamont Scott'un silahını bırakması uyarısını dinlemediğini söylüyor fakat ailesine göre vurulan genç silahsızdı ve elinde sadece bir kitap vardı.

Polisin siyahlara aşırı güç kullandığını söyleyenler iki yıldır ABD'nin çeşitli yerlerinde kitlesel gösteriler yapıyorlar.

Konu yaklaşan başkanlık seçimlerinin de gündeminde.

Televizyonlardan yapılan ilk canlı başkanlık tartışmasına dört gün kala Cumhuriyetçi aday Donald Trump şiddetin büyük ölçüde uyuşturucu kaynaklı olduğunu söyledi.

Trump, "Farkında mısınız değil misiniz bilmem ama uyuşturucu akşamları televizyonda seyrettikleriniz olaylarda büyük rol sahibi" diye konuştu.

Demokrat Parti başkan yardımcısı adayı Tim Kaine, polis tarafından öldürülen siyahların listesinin fazlasıyla uzadığını ve ülkenin ırksal gerginlikler konusuyla yüzleşmek zorunda olduğunu söyledi.

Son olayların yaşandığı Kuzey Carolina'dan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Robert Pittenger ise BBC'ye göstericilerin beyazlardan nefret ettiğini çünkü beyazların başarılı olduğunu söyledi, fakat daha sonra CNN'e verdiği bir mülakatta bu sözlerinden dolayı özür diledi.