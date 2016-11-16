Oklahoma Havalimanı'nda en az bir kişi vuruldu, uçuşlar durdu

ABD'nin Oklahoma kentindeki Will Rogers Havalimanı bir silahlı saldırı nedeniyle kapatıldı. Yetkililer, havalimanı otoparkı yakınlarında en az bir kişinin silahla vurulduğunu açıkladı.

Bir televizyon helikopterinin kamerasına yansıyan görüntülerde, havalimanı otoparkına giden bir yolda kan izleri olduğu, olay yerine ambulans ve itfaiye geldiği gözüküyordu.

Oklahoma Polis Departmanı'ndan Paco Balderrama, saldırıda bir kişinin vurulduğunun kesinleştiğini, ikinci bir kişinin daha vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. Balderrama, saldırıda yaralanan kişinin durumuyla ilgili bir bilgisinin bulunmadığını söyledi. News 9 kanalı ise yaralının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Saldırının ardından havalimanın tüm faaliyetleri durdurulurken, en az bir uçak kentin kuzey doğusundaki Wiley Post Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tüm iniş ve kalkışlar bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur" ifadeleri yer alırken Oklahoma Polisi de sosyal medyada "Eğer havalimanındaysanız, aksi söylenene kadar siper alın" duyurusunda bulundu.

Oklahoma'nın ana havalimanı olan Will Rogers'ta günde ortalama 150 uçuş gerçekleşiyordu.